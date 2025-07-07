Резиденцию Старовойта строила компания, фигурирующая в деле о хищениях

Резиденцию экс-губернатора Курской области Романа Старовойта в поселке Дурнево возвела та же компания, которая строила фортификации в регионе. Эта фирма фигурирует в уголовном деле о хищении бюджетных средств. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Дом Романа Старовойта в подмосковном поселке Дурнево, где он жил во время губернаторства, оказался связан с громким уголовным делом. Как выяснилось, резиденцию построила та же компания, которая выступала подрядчиком при строительстве оборонительных укреплений в Курской области. Строительство велось в рамках масштабной программы по линии оперштаба, подписи под решениями стояли от имени самого Старовойта.

Общий объем контракта составлял порядка $200 млн. Сейчас договора с этой строительной фирмой не закрыты, а сама компания проходит проверку в рамках расследования. По данным источников, о причастности Старовойта к возможным нарушениям ранее дали показания бывший директор региональной корпорации и один из депутатов, уже арестованные.

Связь между строительством фортификаций и возведением личной резиденции экс-губернатора может стать ключевым эпизодом в уголовном деле, где рассматривается схема вывода бюджетных средств через аффилированные структуры.

Ранее СК назвал основную версию гибели экс-министра транспорта Старовойта.