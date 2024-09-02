Резко подешевел популярный сорт кофе робуста

В понедельник, 2 сентября, распространенный сорт кофе робуста начал падать в цене, хотя на минувшей неделе его стоимость достигла максимума с 1970-х годов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на участников рынка.

На идущих в Лондоне торгах фьючерсы на робусту подешевели на 4,7%, или до $4716 за тонну продукта. В прошедшую пятницу за такой же объем товара просили больше $5 тыс. По мнению аналитиков, цена нестабильна из-за малых запасов кофе.

При оценке товара трейдеры берут во внимание урожаи робусты во Вьетнаме и Бразилии, а еще наблюдают за проблемами для судоходства в Красном море и недостатком судов в портах Бразилии.

«Эти фундаментальные факторы сложно оценить, однако, когда цены поднимаются так высоко, рынок движется независимо от фундаментальных показателей», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось о том, какие перекусы следует включить в рацион школьника. При этом специалисты настоятельно советуют добавлять в набор и сладости, правда, они должны состоять из продуктов, имеющих исключительно натуральное происхождение.