РФ прекратила действие соглашения о мореплавании с Украиной

Россия прекращает действие соглашения с Украиной о мореплавании. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на портале правовой информации.

В документе говорится о том, что прекращается действие соглашения, которое было подписано еще 20 марта 2012 года в Москве – тогда Москва и Киев закрепили меры по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе.

Об этом решении должен будет сообщить украинской стороне представитель МИД России.

Ранее также стало известно и о том, что российские военные начали сносить «зубы дракона» на границе с Днепропетровской областью - они были установлены военными ВСУ, чтобы создать препятствие для продвижения российской техники.