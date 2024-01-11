РИА Новости: дроны-камикадзе сбили над Бердянском

РИА Новости в четверг, 11 января, рассказало об отражении атаки ВСУ над Бердянском. Инцидент, как уточняет издание, произошел накануне, в среду.

Так, по официальным данным от оперативных служб, все произошло 10 января: два ударных реактивных беспилотника-камикадзе UJ-25 Skyline были замечены над Бердянском. Компания, которая производит эти беспилотники, называется «Укрджет».

Дроны несли в себе три килограмма пластида и поражающие элементы кассетного типа.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, которые уехали в Европу, и призвал их вернуться и вступить в ВСУ. Подробности читайте в материале по ссылке.