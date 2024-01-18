18 января Минобороны сообщило об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР от украинских войск. Подробности рассказало РИА Новости .

Освобождение села Веселое стало результатом успешных действий Южной группировки войск на этом направлении. Также российская авиация при содействии артиллерии и огнеметов поразили живую силу противника в районе двух населенных пунктов: Клещеевки и Андреевки.

По подсчетам российского военного ведомства, силы Украины после российских ударов потеряли 260 человек живой силы, танк, машин пехоты и 17 автомобилей. Также киевские войска лишились артиллерийских систем и установок.

Днем ранее российские военные точным ударом ликвидировали пункт пребывания французских наемников. По сообщениям Минобороны, здание, где скрывались легионеры было полностью уничтожено.