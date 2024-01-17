Точный удар российских войск ликвидировал пункт временного пребывания иностранных наемников в Харькове. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным министерства обороны, высокоточный удар силами российских военных был нанесен вечером 16 января. В пункте, подвергшемся зачистке находились французские наемники, выступающие на стороне украинских войск. Как сообщает ведомство, удар позволил уничтожить больше 60 иностранных военных, еще 20 человек доставили в больницы с ранениями. Помещение, где скрывались наемники оказалось полностью уничтожено.

Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, атакуя позиции украинских боевиков российские военные не обстреливают жилые сектора и мирных жителей.

Боец российской армии предсказал, когда завершится спецоперация, и рассказал, какие районы нужно взять под контроль, чтобы приблизить победу.