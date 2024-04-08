Экс-президент Украины Кучма отказался считать украинцев и русских братскими народами в нынешних реалиях. Об этом бывший руководитель сказал в интервью японскому Kyodo. Речь Кучмы также была опубликована на сайте издания.

Бывший президент Украины выразил свое позицию, опираясь на Библейский текст. Политический деятель сравнил Россию с Каином, по писанию расправившимся с младшим братом Авелем, роль которого он отвел Украине. По его мнению, таким образом братские отношения между двумя странами были прекращены. Кучма заявил, что, «когда врагом становится брат, это хуже, чем предательство». Всю ответственность за происходящие события он возложил на Москву. Он также добавил, что Украина хотела достичь равноправия и дружбы в отношениях с Россией, однако Москва «делит всех на врагов и вассалов».

Ранее мы писали о том, что стражи порядка задержали украинских мошенников, которые выманили у жителей России 7 миллиардов рублей. Такую внушительную сумму преступникам удалось заработать лишь с одного узла связи. Известно, что вырученные средства направляли на поддержку вооруженных сил Украины.