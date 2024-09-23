РИА Новости: по делу зама Шойгу Иванова арестованы 43 банковских счета

Суд в Москве арестовал порядка 43 банковских вкладов по делу обвиняемого во взяточничестве бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Как приводится в публикации агентства, фигурирующие 43 вклада были открыты Ивановым ранее в трех российских банках.

Напомним, замминистра обороны РФ Тимура Иванова и его товарища Сергея Бородина обвиняют в получении взяток в особо крупном размере во время работы в Минобороны РФ. Речь про сумму не менее миллиарда рублей, вину фигуранты не признают. Недавно защита Иванова просила о смене меры пресечения на домашний арест или запрет определенных действий. Однако суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов следствия и продлил пребывание в СИЗО.

Ранее адвокат Мусаев рассказал об адаптации экс-замминистра обороны Иванова в СИЗО.