РИА Новости: полиция ищет бывшего вице-президента Газпромбанка за уголовное преступление

Сообщается, что Игорь Волобуев*, занимавший высокую должность в Газпромбанке, объявлен в розыск за уголовное преступление. При этом не уточняется, по какой статье разыскивают 52-летнего мужчину.

С 13 октября Волобуев* находится в списке иноагентов. По данным минюста, мужчина поддерживал Украину в конфликте и не скрывал своего негативного отношения к спецоперации, а в итоге присоединился к одному из подразделений украинской армии. Также сообщается, что бывший вице-президент банка занимался созданием различных материалов и выступал на иностранных площадках. Сейчас Волобуев* уехал из России.

Недавно стало известно, что в семье другого иноагента, скрывшегося в Литве, певицы Монеточки*, родился второй ребенок. О пополнении певица рассказала в социальных сетях, где ее поздравили поклонники.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента