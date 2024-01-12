РИА Новости: постпред Израиля при ООН обвинил организацию в пособничестве террористам

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан призвал отправить организацию на скамью подсудимых за пособничество террористам в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам Эрдана, в Гааге должны судить ООН за то, что организация долгое время закрывала глаза на происходящее в секторе Газа. Он подчеркнул, что считает ООН соучастницей создания тоннелей в Газе, помощи в производстве ракет и развитии международной ненависти. Политик уверен, что организация стала оружием в руках террористического движения.

Выступление представителя Израиля вызвано проходящими в Гааге слушаниями. ЮАР подал иск к Израилю, обвинив его в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. Представители ЮАР потребовали призвать Израиль закончить операцию в Газе и допустить жителей к продуктам питания и воде, а также дать им возможность воспользоваться гуманитарной помощью. Также израильские власти хотят обязать не предпринимать никаких действий для для ухудшения обстановки на Ближнем Востоке.

Накануне слушаний Израиль попытался надавить на представителей других государств, чтобы те не поддержали иск ЮАР.