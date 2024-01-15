РИА Новости: прощание с Юрием Соломиным завершилось в Малом театре

Прощание с художественным руководителем Малого театра, народным артистом СССР Юрием Соломиным завершилось на исторический театральной сцене. Об этом днем 15 января, в понедельник, передает корреспондент РИА Новости .

Траурная церемония прошла в понедельник, 15 января, а похоронят Соломина на Троекуровском кладбище. На церемонию прощания пришли сотник человек – не только родственники, друзья, но и почитатели таланта артиста.

Напомним, что народный артист скончался 11 января в возрасте 88 лет. За два дня до смерти он был выписан из больницы после перенесенного инсульта.

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