РИА Новости: стала известна причина экстренной посадки военного вертолета в Брянской области

Министерство обороны России назвало предварительную причину экстренной посадки военного вертолета в Брянской области 17 января. Об этом сообщает РИА Новости .

Экстренную посадку вертолет ведомства совершил на трассе М-3 вблизи Севского района региона. В процессе посадки, как сообщил губернатор Александр Богомаз, произошел обрыв проводов, что обесточило четыре района. Теперь специалисты занимаются ликвидацией последствий приземления.

В военном ведомстве объяснили, из-за чего возникла необходимость срочно посадить вертолет Ми-8. По предварительным данным, во время планового вылета у воздушного транспорта обнаружилась техническая неисправность, которая и вынудила экипаж совершить посадку. В результате вертолет был благополучно опущен на землю, члены экипажа не пострадали.

В небе над Брянской областью накануне сбили украинский беспилотник самолетного типа. Его оперативно ликвидировали. В результате происшествия не произошло разрушений на земле, пострадавших также не оказалось.