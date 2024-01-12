РИА Новости: Удальцова арестовали до 15 февраля по делу об оправдании терроризма

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов был арестован Басманным судом Москвы по делу об оправдании терроризма. Об этом пишет РИА Новости.

Решение о заключении под стражу до 15 февраля было оглашено судьей Евгенией Николаевой в ходе закрытого заседания.

Удовлетворив ходатайство следствия, суд принял решение об аресте Удальцова, который рассказал представителям прессы, что ему предъявляют обвинения за размещение постов в одной из социальных сетей в рамках поддержки «марксистского кружка из Уфы». Участники этого сообщества были ранее задержаны по обвинению в создании террористического сообщества. Удальцов всячески отрицает свою вину в этом деле.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, СМИ был предоставлен лишь ограниченный доступ к информации. Судебные органы объясняют это интересом следствия. В случае признания вины, лидеру «Левого фронта» грозит наказание от 5 до 7 лет лишения свободы.

В настоящее время он остается под стражей до 15 февраля, суд продолжит рассмотрение данного дела.

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