РИА Новости: Владимир Путин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Юрия Соломина

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Юрия Соломина. Об этом сообщает РИА Новости .

Как отметил российский лидер, смерть худрука Малого театра стала невосполнимой утратой для культуры всей страны. Президент назвал Соломина великим актером и хранителем традиций настоящего русского театра. Глава России отметил, что артист посвятил жизнь служению искусству, прошел путь, который избрал для себя, демонстрировал достоинство и порядочность, чем заслужил любовь всех жителей России.

Путин подчеркнул, что после себя Юрий Соломин оставил свои работы и светлую память.

Народный артист Юрий Соломин ушел из жизни 11 января, проведя два месяца перед этим в больнице. По предварительным данным, причиной смерти худрука Малого театра стала почечная недостаточность и ряд других хронических заболеваний, обострившихся после инсульта.