РИА Новости: Владимир Путин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Юрия Соломина
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Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Юрия Соломина. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил российский лидер, смерть худрука Малого театра стала невосполнимой утратой для культуры всей страны. Президент назвал Соломина великим актером и хранителем традиций настоящего русского театра. Глава России отметил, что артист посвятил жизнь служению искусству, прошел путь, который избрал для себя, демонстрировал достоинство и порядочность, чем заслужил любовь всех жителей России.
Путин подчеркнул, что после себя Юрий Соломин оставил свои работы и светлую память.
Народный артист Юрий Соломин ушел из жизни 11 января, проведя два месяца перед этим в больнице. По предварительным данным, причиной смерти худрука Малого театра стала почечная недостаточность и ряд других хронических заболеваний, обострившихся после инсульта.