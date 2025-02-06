Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США должны сами сделать первый шаг для нормализации отношений с Россией. Его заявление приводится на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

В заявлении отмечается, что Москва и ранее стремилась к честному партнерству, но не была услышана Западом, который лишь хотел ослабить геополитического противника. Но Россия выстояла, расстроив планы прошлого руководства США, и поэтому на фоне этой ситуации именно Штаты, по мнению политика, должны сделать первый шаг к нормализации переговорного процесса.

Рябков добавил, что Россия по-прежнему открыта для диалога и готова договариваться, но с учетом реалий и национальных интересов.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис рассказал, что ждет Украину в случае отказа помощи со стороны США.