Рютте не сумел ответить на вопрос о возможности участия Украины в саммите НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте не смог дать ответа на вопрос, касающийся участия Украины в саммите Североатлантического альянса, который пройдет в Гааге 24–25 июня. Заявление было сделано политиком на заседании Парламентской ассамблеи НАТО, проходящем в американском Дейтоне.

По словам Рютте, программа предстоящего саммита будет опубликована по мере готовности. При этом он подчеркнул, что до переговоров на высшем уровне пройдет заседание Совета НАТО-Украина на уровне министров оборон стран. Другие подробности он не привел.

До этого газета New York Times, ссылаясь на источники в Евросоюзе, сообщила о том, что заседание совета НАТО-Украина может не состояться в ходе июньского саммита альянса, хотя во время предыдущих встреча в подобном формате проводилась.

Ранее Генсек НАТО прокомментировал переговоры, состоявшиеся между президентом России Владимиром Путиным и главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом. В частности, он заявил о том, что увидел в прошедшем разговоре положительный сигнал.