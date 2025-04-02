Рютте счел малозначительным вопрос о претензиях США на Гренландию

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что не является участником диалога о притязаниях Штатов на Гренландию, так как считает важным обсуждать вопрос безопасности Арктики в целом. Об этом сообщило РИА Новости.

«Потому что я хочу, чтобы мы сосредоточили внимание на актуальном вопросе — защите Арктики. Это гораздо более широкий вопрос, чем Гренландия», — сказал Рютте, отвечая на вопрос о том, почему чиновник дистанцировался от данной темы.

Рютте напомнил, что Дания является только одной из пяти стран Арктики вместе с Соединенными Штатами, Канадой, Исландией, Норвегией и Швецией. Однако генсек НАТО почему-то не причислил к арктическим государствам Россию и Финляндию. Чиновник также заявил о необходимости «решать серьезные вопросы», которые касаются действий в Арктике РФ и КНР.

Ранее глава США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети X видеоролик, в котором пообещал защитить Гренландию от России.