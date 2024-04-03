РКН объяснил сбой в работе WhatsApp

ТАСС приводит комментарий Роскомнадзора в связи со сбоем в работе мессенджера WhatsApp, который произошел в среду, 3 апреля.

По данным пресс-службы РКН, глобальный сбой в работе мессенджера (и всех остальных соцсетей компании Meta*) связан с конкретной проблемой внутри самой инфраструктуры сервиса. У пользователей по-прежнему наблюдаются серьезные проблемы и с отправкой сообщений, и с их получением, а также и с загрузкой медиафайлов.

Напомним, что о сбое в работе WhatsApp мы рассказали ранее: поступили сотни жалоб на сервис из России, а также и из других стран. Пока официальных комментариев нет. Подробнее в материале.