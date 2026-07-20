Родила в скорой на 22-й неделе: девушка не знала о беременности и приняла схватки за побочку от таблеток

Американка Алиша МакДугалл пережила шок, который не снился даже сценаристам мыльных опер: 33-летняя женщина родила сына прямо в карете скорой помощи, даже не подозревая, что была беременна. Об этом сообщает ABC News.

МакДугалл страдала от синдрома, который мешает зачатию, нарушает цикл и провоцирует лишний вес. Когда она начала худеть и чувствовать недомогание, все списала на лекарства. Даже после легкой аварии в январе, когда на следующий день начались адские боли, она не думала о беременности — тесты показывали отрицательный результат. Но в машине скорой, по дороге в больницу, мир перевернулся: схватки, крик новорожденного и растерянный жених, который не замечал у нее живота.

Врачи давали мрачные прогнозы: ребенок, появившийся на 22-й неделе, почти не имеет шансов. Но Джулиан, которого едва могли на руках удержать, оказался настоящим бойцом. Он провел в больнице 154 дня, перенес терапию для легких, глаз, надпочечников и стабилизации давления. И выжил. Сейчас мальчик растет и набирает вес, а его мать признается, что никогда не думала о материнстве, но теперь верит в чудеса.

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