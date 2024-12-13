Родителей школьника, напавшего на детей с ножом в Краснодаре, выдворили из РФ

Родителей школьника, который устроил резню в школе №94 в Краснодаре, выдворили за пределы России. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По данным журналистов, такое решение ранее принял суд в связи с нарушением по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ – нарушение миграционного законодательства. При этом, помимо выдворения, родители школьника должны будут выплатить штраф в две тысяч рублей, а потом их направят в центр временного содержания. Далее они отправятся на родину, в Армению.

Напомним, что об инциденте стало известно в начале декабря: подросток взял с собой нож и ранил двоих одноклассников, но госпитализированы были четверо.