Родителей школьника, напавшего в Краснодаре на сверстников с ножом, депортируют

Родители школьника, который устроил нападение с ножом на своих сверстников в одной из школ Краснодара, могут быть депортированы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Такое решение может быть связано с тем, что семья мальчика нарушила миграционное законодательство – сейчас рассматривается часть 1 статьи 18.8 КоАП РФ. Они приехали на Кубань из Армении.

Фактически, наказание по этой статье может предусматривать штраф до пяти тысяч рублей и административное выдворение из России. Напомним, что сам инцидент случился вечером 6 декабря в школе №94. Из-за подросткового конфликта двое получили ножевые ранения, а в целом госпитализированы оказались четыре подростка. Возбуждено сразу несколько уголовных дел – по факту хулиганства и халатности, а также была названа и предварительная причина конфликта.