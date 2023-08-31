Родители часто игнорируют: три важных признака, что ребенку нужен психиатр

Наступает новый учебный год, а это значит, что ребенок может столкнуться со стрессом. Поэтому родителям не стоит бояться и стесняться визита к детскому психиатру или психологу, если состояние ребенка требует этого.

Детская психика больше подвержена внешним воздействиям, чем у взрослых. Когда у них случаются когнитивные и эмоциональные нарушения, родители предпочитают не обращать на это внимания. Однако если они вовремя не обратятся к детскому психиатру, то это может привести к более серьезным проблемам и заболеваниям, влияющим на центральную нервную систему.

«В частности, ребенок может столкнуться с депрессией и неврозом. Здесь только врач-психиатр сможет подобрать правильную схему лечения, которая поможет маленькому пациенту облегчить симптомы и сделает его дальнейшую жизнь качественной и легкой», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» педагог-психолог Алевтина Пауль.

Эксперт отметил, что существуют тревожные знаки, которые говорят о том, что ребенку нужен психиатр. Так, точно не следует оставлять без внимания излишнюю замкнутость или стеснительность, апатичность и депрессивность ребенка. Также к специалисту стоит обратиться, если есть резкие перемены в настроении и у ребенка наблюдаются нарушения речи, памяти, восприятия и внимания.

«Кроме того, вспышки неконтролируемой агрессии, высокая тревожность, жестокость к другим детям или животным – это явные симптомы эмоционального нарушения», – уточнила эксперт.

Специалист заявила, что нормальное состояние от патологии отличается тем, что вышеперечисленные симптомы у ребенка встречаются почти постоянно. Это и будет поводом пойти к врачу. Не нужно бояться визита к психиатру. Запись в медицинской карте не повлияет на социальную жизнь ребенка и не помешает его учебе в школе. Детей никто не будет ставить на учет без видимых на то причин.

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