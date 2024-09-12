Родителям Подмосковья рассказали, можно ли им находиться в больнице вместе с ребенком
Фото: [Пресс-служба уполномоченного]
Родители, члены семьи или другие законные представители могут находиться в больнице с ребенком, если ему оказывают медицинскую помощь в стационарных условиях, бесплатно в течение всего периода лечения. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Лыткарино.
«При совместном нахождении в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше данного возраста — при наличии медицинских показаний плата за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление спального места и питания, с указанных лиц не взимается», — уточнила Фаевская.
По ее словам, эти правила распространяются на медицинские организации всех видов. Она подчеркнула, что руководство больницы не может отказать родителям в совместном пребывании с сыном или дочерью во время их нахождения в больнице.
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