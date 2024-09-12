Родителям Подмосковья рассказали, можно ли им находиться в больнице вместе с ребенком

«При совместном нахождении в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше данного возраста — при наличии медицинских показаний плата за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление спального места и питания, с указанных лиц не взимается», — уточнила Фаевская.