Родителям подмосковных студентов рассказали, как оформить налоговый вычет за обучение

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, можно ли оформить налоговый вычет, если ребенок получает высшее образование на платной основе.

«Родители, оплатившие обучение ребенка (детей) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения, имеют право на получение социального налогового вычета. <…> При оплате обучения ребенка родители в общей сумме могут получить налоговый вычет на сумму фактических расходов, но не более 50 тысяч рублей в год», — указала Ирина Фаевская.

Начиная с расходов за текущий год, отметила омбудсмен, предельный размер вычета на обучение детей увеличен до 110 тысяч рублей на каждого ребенка. Данный вычет предоставляется в том случае, если у образовательной организации есть лицензия.

Для получения данного налогового вычета понадобятся: копия договора на обучение, копия лицензии образовательной организации (если ее реквизитов нет в договоре), копии платежных документов, справка об очной форме обучения (если это не указано в договоре), копия документа о родстве с ребенком, справка о доходах по форме 2-НДФЛ, свидетельство о браке (если платежные документы оформлены на второго родителя).

Существует два способа получения вычета при оплате обучения детей: через работодателя и подачу декларации в налоговую.

В первом случае, отметила Ирина Фаевская, нужно запросить в личном кабинете на сайте ФНС уведомление о праве на вычет, во втором — подать декларацию в налоговый орган по окончании года через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы.

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