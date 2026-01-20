Родительский стаж прирос: как сильно уход за детьми увеличит будущую пенсию — рассказываем
РГ: с 2026 года в стаж войдут все отпуска по уходу за ребенком до полутора лет
Правительство России внесло изменения в порядок подсчета страхового стажа для назначения пенсий. С 2026 года в стаж будут включаться все периоды отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, без установленных ранее ограничений, сообщает РГ.
Нововведение, в частности, позволит увеличить размер пенсии для родителей, имеющих пять и более детей. Также уточнен порядок для случаев рождения двух и более детей одновременно. Периоды ухода за каждым ребенком из многоплодной беременности будут суммироваться, исходя из их фактической продолжительности.
Таким образом, полтора года ухода за двойней будут засчитаны в страховой стаж как три года. Изменения утверждены соответствующим постановлением.
