Родственница Старовойта с улыбкой отреагировала на информацию о вызове на допрос

Министр приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области Анна Коновалова прокомментировала информацию о вызове на допрос в Следственный комитет России (СКР).

Накануне телеграм-канал Mash сообщил, что к троюродной племяннице покончившего с собой бывшего губернатора Курской области и экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта возникли вопросы из-за растраты бюджетных 130 млн руб., выделенных на строительство глэмпинга в регионе.

В своем обращении к подписчикам, опубликованном в телеграм-канале, чиновница заявила, что активно работает на мероприятии в Казани, где проводит лекции по дизайн-коду регионов и городов.

«Призываю вас никогда не слушать никаких сплетен», — сказала она.

По информации источников, ревизия Контрольно-счетной палаты Курской области выявила грубейшие нарушения в использовании средств, выделенных на развитие туризма.

Отмечалось, что средства, предназначенные для строительства глэмпинга «Патриот» и домов в поселке Поныри, бесследно исчезли, а сама инфраструктура так и не появилась. Ведомство, которым руководит Коновалова, должно было разобраться с нерадивыми подрядчиками в судебном порядке, однако никаких исков подано не было.

