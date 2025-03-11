Над населенным пунктом Пятихатки в западной части Запорожской области российские военные водрузили триколор. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов российской Общественной палаты Владимира Рогова.

Боевики ВСУ были выбиты из Пятихаток, над населенным пунктом был установлен контроль ВС России.

Ранее сообщалось о том, что массированный удар беспилотниками по Подмосковью назвали сигналом перед важными переговорами.