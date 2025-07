Рок-музыкант из культовых групп 60–70-х годов скончался в Британии

Точная причина смерти Палмера не сообщается, но его кончину подтвердили близкие. Музыкант ушел в родной Великобритании, на 83-м году жизни.

Палмер начал карьеру в The Hellions, а позже вошел в состав Deep Feeling. Наибольшую известность ему принесла работа в группе Family, где он участвовал в записи альбома A Song For Me (1970). Музыкант был мультиинструменталистом: он играл барабанах, клавишных, флейте и вибрафоне. Он также сотрудничал с Blossom Toes, Bakerloo и Southern Comfort.

Напомним, что уход Палмера стал очередной потерей для рок-сцены. Ранее скончался легендарный Оззи Осборн, фронтмен Black Sabbath. Незадолго до этого исполнитель дал прощальный концерт в Бирмингеме, после чего умер в возрасте 76 лет. Палмер и Осборн были частью эпохи, определившей звучание рока.

Ранее сообщалось, что стихийный мемориал в память об Оззи Осборне образовался в Голливуде на Аллее славы.