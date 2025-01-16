Росбанк исключили из системы страхования вкладов

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию, полученную в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Причиной стало завершение реорганизации банка путем его присоединения к Т-банку, что подтверждено внесением соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Правопреемником Росбанка, прекратившего свою деятельность как отдельное юридическое лицо, стал Т-банк. В рамках реорганизации была проведена масштабная интеграция, включающая перевод более 3 миллионов клиентов.

Ранее Т-банк завершил преобразование Росбанка в свой филиал, что стало одной из крупнейших миграций клиентов в банковской сфере. Данный шаг, по мнению экспертов и экономистов, направлен на укрепление позиций объединенного банка и оптимизацию его работы на российском финансовом рынке.

Ранее сообщалось о том, что Путин поручил создать семейный инструмент сбережений с налоговым вычетом.