Росфинмониторинг сможет получать данные об имуществе граждан втайне от них
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Росфинмониторинг сможет отправлять запросы об имуществе граждан, не оповещая их о данном факте. Как сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Гончаренко, данный проект закона уже одобрила правовая комиссия и скоро его внесут в Государственную Думу РФ.
Уточняется, что благодаря новой мере будет усовершенствована надзорная деятельность Росфинмониторинга, а еще получится сохранять в секрете меры, принимаемые для раскрытия финансовых преступлений. В настоящее время такая возможность отсутствует, из-за чего фигуранты уголовных дел могут замести следы своих незаконных действий.
«При этом информация может требоваться, в том числе, в рамках оперативно-розыскных мероприятий по различным преступлениям, не только связанным с отмыванием доходов и финансирование терроризма», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росфинмониторинга.
Ранее сообщалось о том, что до 22 декабря был продлен срок содержания под стражей экс-руководителю департамента культуры Москвы Александру Кибовскому.