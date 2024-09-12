Росфинмониторинг сможет получать данные об имуществе граждан втайне от них

Росфинмониторинг сможет отправлять запросы об имуществе граждан, не оповещая их о данном факте. Как сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Гончаренко, данный проект закона уже одобрила правовая комиссия и скоро его внесут в Государственную Думу РФ.

Уточняется, что благодаря новой мере будет усовершенствована надзорная деятельность Росфинмониторинга, а еще получится сохранять в секрете меры, принимаемые для раскрытия финансовых преступлений. В настоящее время такая возможность отсутствует, из-за чего фигуранты уголовных дел могут замести следы своих незаконных действий.

«При этом информация может требоваться, в том числе, в рамках оперативно-розыскных мероприятий по различным преступлениям, не только связанным с отмыванием доходов и финансирование терроризма», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росфинмониторинга.

Ранее сообщалось о том, что до 22 декабря был продлен срок содержания под стражей экс-руководителю департамента культуры Москвы Александру Кибовскому.