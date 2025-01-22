Россельхознадзор допустил смягчение ограничений на ввоз продукции из ЕС

В Россельхознадзоре сообщили о возможности смягчения ограничений на ввоз животноводческой продукции из стран Евросоюза, введенных с 20 января из-за риска распространения ящура. Об этом пишет РИА Новости.

Глава ведомства Сергей Данкверт сообщил, что ограничения на ввоз животноводческой продукции из стран Евросоюза, введенные 20 января из-за риска распространения ящура, могут быть частично смягчены. Такое решение станет возможным только при условии стабильной эпидемиологической ситуации и подтверждения безопасности продукции.

В ведомстве уточнили, что запрет касается продукции, которая может быть переносчиком вируса, и будет действовать в течение месяца. После этого специалисты оценят, удалось ли сдержать распространение заболевания. В случае благоприятных результатов послабления могут быть введены для предприятий, которые успешно пройдут инспекцию со стороны России.

Кроме того, в Россельхознадзоре подчеркнули, что ограничения распространяются только на товары, которые не подпадают под продовольственное эмбарго, введенное в 2014 году. В список входят технические жиры, корма для домашних животных и другая продукция, требующая ветеринарного контроля.

Данкерт также отметили, что любые смягчения возможны только при выполнении строгих санитарных норм. Итоговое решение о частичном снятии запрета будет принято по результатам мониторинга ситуации в странах ЕС через месяц.

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