Россия готовится отменить визы для гостей из трех стран

Россия планирует в ближайшее время установить безвизовый режим с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией. Это решение стало частью масштабной стратегии по развитию туристической отрасли страны. Об этом сообщает ТАСС.

Правительство России намерено кардинально упростить въезд для граждан трех стратегически важных стран. Соответствующие планы были озвучены в ходе стратегической сессии по развитию туризма, где безвизовой режим с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией обозначили как одну из ближайших задач.

Предыдущий опыт упрощения визовых форматов уже доказал свою эффективность — такие меры помогли привлечь дополнительно два миллиона иностранных туристов. Теперь власти намерены сделать следующий шаг, сосредоточившись на странах с высоким туристическим потенциалом.

Общая цель выглядит еще более амбициозно — к 2030 году Россия планирует увеличить поток иностранных туристических поездок с текущих пяти до шестнадцати миллионов. Открытие границ для жителей быстроразвивающихся экономик Азии и Ближнего Востока рассматривается как ключевой инструмент для достижения этих показателей и укрепления международных связей в условиях меняющейся геополитической карты мира.

