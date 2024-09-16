Асад принял в Дамаске секретаря Совбеза РФ Шойгу

В Дамаске президент Сирии Башар Асад обсудил с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу дальнейшее укрепление сотрудничества между двумя странами. Как сообщил ТАСС, о данном факте сообщила канцелярия главы арабской республики.

Уточняется, что во время состоявшейся встречи участники диалога обсуждали вопросы международной и региональной безопасности. Кроме того, каждая из сторон высказалась за укрепление существующих между странами отношений.

Ранее сообщалось о том, что украинские власти хотят привлечь сирийских террористов к противостоянию с Россией.