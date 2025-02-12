Россия и Судан добились взаимопонимания по соглашению о базе ВМФ РФ

Россия и Судан нашли взаимопонимание относительно договоренности о базе Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Об этом ТАСС сообщил глава МИД Судана Али Юсеф Шариф после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По словам Шарифа, вопрос являлся достаточно простым, а участники состоявшегося диалога достигли взаимопонимания и «договорились обо всем».

В начале декабря 2020 года стало известно, что между государствами был заключен договор, предусматривающий создание на территории Судана пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России. Предполагается, что его будут эксплуатировать для проведения ремонтных работ, а еще пополнения необходимых запасов и отдыха экипажей кораблей РФ. Согласно тексту документа, максимальная численность личного состава пункта ВМФ не будет выше 300 человек. Одномоментно там смогут базироваться не больше четырех кораблей России.

Ранее стало известно, что полноценное обновление получила группировка морских ядерных сил РФ. При этом, как отметил адмирал Александр Моисеев, уровень их боеготовности является высочайшим.