Россия и Таджикистан почти все расчеты проводят в рублях

Россия и Таджикистан во время расчетов в 97,5% случаев используют рубль, а с 2021 года данный показатель вырос больше, чем в два раза. Как пишет ТАСС, об этом заявил председатель нацбанка республики Сироджиддин Икроми.

Как добавил спикер, 60% корреспондентских счетов местных банков открыты в кредитно-финансовых организациях, представляющих Россию. При этом Москва и Душанбе продолжают взаимодействовать в этой сфере несмотря на введенные западными странами санкции. Икроми также рассказал, что во всех местных банковских обменных пунктах рубль можно свободно конвертировать.

Ранее сообщалось о том, что удалось найти альтернативу «токсичному» доллару.