Россия и Украина обменялись пленными: 84 военных вернулись домой

Россия и Украина провели обмен пленными — 84 российских военных вернулись с украинской территории. Взамен Киеву передали такое же число пленных из состава ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

Впервые за несколько месяцев Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными. По данным Минобороны РФ, 14 августа на территорию Беларуси вернулись 84 российских военнослужащих. Взамен Украина получила 84 своих солдат.

Освобожденные россияне уже находятся под наблюдением врачей — им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Позже военных перевезут в российские госпитали для дальнейшей реабилитации.

В организации обмена участвовали Объединенные Арабские Эмираты, выступившие посредником. До этого ОАЭ уже способствовали возвращению пленных.

