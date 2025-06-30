Россия может вернуть прямые рейсы в Доминикану

Россия и Доминикана договорились о возобновлении прямого авиасообщения — первые рейсы могут стартовать зимой. Об этом сообщает ТАСС.

Россия и Доминиканская Республика близки к восстановлению прямого авиасообщения. По итогам переговоров в Минтрансе РФ сообщили, что при достижении всех необходимых договоренностей перелеты могут начаться уже в зимнем сезоне. Стороны выразили взаимную заинтересованность в открытии рейсов. Доминикана, по словам ее представителей, рассчитывает вновь увидеть российских туристов на популярных курортах страны.

Прямые перелеты между странами были прерваны на фоне санкционных ограничений против российской гражданской авиации. До приостановки полетов Доминикана входила в список наиболее популярных зимних направлений у россиян. Только за один год до пандемии пассажиропоток по этому маршруту превышал 400 тыс. человек.

До 2023 года рейсы выполняли Azur Air и Nordwind. Самыми востребованными маршрутами были Пунта-Кана, Ла-Романа, Санто-Доминго и другие туристические направления.

Возвращение перелетов может заметно оживить туристический рынок и расширить выбор зимнего отдыха для россиян.

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