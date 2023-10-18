Россия потребовала найти виновного в ракетном ударе по больнице в секторе Газа

Россия потребовала провести расследование и найти виновного в ракетном ударе по больнице в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости .

Атаку на медицинское учреждение «Аль-Ахли» провели 17 октября. В результате нападения, по данным местного минздрава, погиб 471 человек, больше 300 получили различные травмы. Известно, что большинство пострадавших – женщины и дети. Палестина и Израиль перекладывают вину за происшествие друг на друга. Одни обвинили в атаке израильские самолеты, другие – боевиков террористической группировки.

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал провести полноценное расследование. По его словам, российские власти потрясены происшествием и требуют, чтобы компетентные органы выяснили, кто действительно нанес удар учреждению здравоохранения и наказали виновного.

ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».