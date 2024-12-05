Россия решила закрыть генконсульство Польши в Петербурге

Генеральное консульство Польши в Петербурге будет закрыто в качестве ответа на прекращение работы российской дипломатической миссии в Познани. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что 5 декабря в МИД РФ представителям польской стороны была передана нота, уведомляющая о принятом решении. В Познани Генконсульство России закрыли 30 ноября, а зеркальная мера в отношении находящегося в Петербурге польского органа внешних сношений государств начнет действовать с 10 января.

Кроме того, придерживаясь «принципа взаимности», МИД включил трех работников генконсульства в список персон нон-грата, которым необходимо выехать за пределы нашей страны до указанной даты. Польским дипломатам объяснили, что на любые недружественные шаги по отношению к Москве и впредь будут приниматься жесткие ответные меры.

При этом глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил, что новость о закрытии консульства была принята с «безразличием».

Ранее сообщалось о том, что появившиеся на территории Польши немецкие и норвежские системы ПВО не охватывают воздушное пространство Украины.