Владимир Путин озвучил масштабные цифры, характеризующие тесную связь между двумя странами на человеческом уровне. По оценке президента, в настоящий момент на российской территории постоянно находятся до десяти миллионов граждан Украины, что сопоставимо с населением целой европейской страны.

Владимир Путин привел статистические данные, которые наглядно демонстрируют глубину интеграции обществ России и Украины, несмотря на сложную геополитическую обстановку. Согласно озвученной информации, количество украинских граждан, выбравших РФ местом для жизни, варьируется в диапазоне от 5 до 10 миллионов человек.

Такой разброс в цифрах — от пяти до десяти миллионов — может объясняться разным правовым статусом приезжих: кто-то уже получил вид на жительство или гражданство, а кто-то находится в процессе оформления документов или пребывает в статусе беженца. Тем не менее, сам масштаб присутствия украинцев в российском обществе колоссален. Фактически речь идет о том, что в России проживает от одной восьмой до четверти населения современной Украины (если опираться на довоенные переписи).

Президент неоднократно подчеркивал, что Россия не отгораживается от соседей и готова принимать тех, кто ищет безопасности и стабильности. Цифры подтверждают, что для огромного количества людей гуманитарные и родственные связи оказались сильнее политических барьеров.

Ранее Путин заявил о готовности прекратить удары в день выборов на Украине.