Россия вышла из европейской конвенции по запрету пыток

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток, полностью разрывая правовые связи с Советом Европы в этом вопросе. Об этом сообщил ТАСС.

Россия официально прекратила действие Европейской конвенции по предупреждению пыток на своей территории. Соответствующий федеральный закон подписал президент Владимир Путин. Это решение стало ответной мерой на политику Совета Европы, который, по заявлению российских властей, с декабря 2023 года блокировал работу представителя РФ в профильном контрольном комитете организации.

В Москве расценили такие действия как подрыв самого механизма международного мониторинга. При этом в Кремле подчеркивают, что отказ от конвенции не означает ослабления борьбы с нарушениями прав человека. Власти намерены и далее применять национальное законодательство в этой сфере. Данный шаг является логическим продолжением выхода России из Совета Европы, инициированного в 2022 году.

Ранее стало известно, что в Европе разрастается скандал из-за секретной переписки фон дер Ляйен и Макрона.