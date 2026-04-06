Россияне хлынули во Вьетнам: турпоток вырос в три раза, РФ обогнала Францию и Германию

Россияне в три раза чаще стали выбирать Вьетнам для отдыха. Только за март 2026 года в стране побывали 120 тысяч соотечественников, а по итогам первого квартала турпоток достиг 367 тысяч человек. Об этом пишет «Lenta.ru».

По данным Ассоциации туроператоров России, прирост числа российских туристов во Вьетнаме по сравнению с аналогичным периодом 2025 года составил 294,5%. Россия обогнала по этому показателю Францию, Великобританию и Германию, став лидером среди европейских стран по количеству гостей в азиатской республике.

В АТОР отметили, что если текущие темпы сохранятся, по итогам 2026 года Россия войдет в топ-5 ключевых туристических рынков для Вьетнама. При этом страна опередит не только европейцев, но и ряд азиатских конкурентов. Эксперты связывают всплеск интереса с доступными ценами, отменой визовых барьеров и развитием прямого авиасообщения.

