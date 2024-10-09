Россияне получают от мошенников выдуманные выписки из медицинских карт

Преступники тиражируют программы для шпионажа и получения данных с гаджетов граждан под видом ненастоящих медицинских файлов. О новом способе обмана пишут в телеграм-канале «вестник киберполиции России».

Из опубликованных сведений следует, что на техническое средство потенциального потерпевшего загружается некая выписка из амбулаторной карты. Вместе с этим процессом начинает устанавливаться загрузчик, используя который киберпреступники в состоянии в удаленном режиме давать команды устройству и выводить из него информацию.

Ранее сообщалось о введении санкций в отношении 16 хакеров из Evil Corp.