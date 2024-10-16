Россияне увидят масштабное и продолжительное суперлуние 17 октября

В четверг, 17 октября, жители России увидят масштабное и продолжительное суперлуние, когда спутник максимально приблизится к Земле.

Так, жители столичного региона уже в 14:30 смогут наблюдать в небе большую и яркую Луну, которая останется там до вечера. Любителям астрономических явлений лучше отправиться за город, прихватив с собой телескоп или бинокль. Благодаря несложным техническим средствам получится разглядеть лунные кратеры.

Ранее, астролог Искра Бозон рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как суперлуние может отразиться на жизнях землян.