Россияне увидят масштабное и продолжительное суперлуние 17 октября
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В четверг, 17 октября, жители России увидят масштабное и продолжительное суперлуние, когда спутник максимально приблизится к Земле.
Так, жители столичного региона уже в 14:30 смогут наблюдать в небе большую и яркую Луну, которая останется там до вечера. Любителям астрономических явлений лучше отправиться за город, прихватив с собой телескоп или бинокль. Благодаря несложным техническим средствам получится разглядеть лунные кратеры.
Ранее, астролог Искра Бозон рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как суперлуние может отразиться на жизнях землян.