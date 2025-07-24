Россиянин обнаружил «кровоточащее сердце» в лесу Владимирской области

Во время обычного похода за грибами под Владимиром местный житель наткнулся на странную находку — гриб, форма которого напоминала сердце, а поверхность была покрыта ярко-красными выделениями.

Специалисты подтвердили, что грибник нашел гиднеллум Пека — редкий вид, который чаще встречается в Северной Америке и Европе. Красные капли на его поверхности — это не кровь, а особый сок, выделяемый грибом. Хотя находка выглядит устрашающе, она абсолютно безопасна для человека, но совершенно несъедобна из-за горького вкуса. В последние годы этот необычный гриб стали чаще замечать в российских лесах, особенно в хвойных массивах с влажными мхами.

Ранее эксперт назвала смертельно опасные места для сбора грибов.