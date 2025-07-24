Россиянин обнаружил «кровоточащее сердце» в лесу Владимирской области
Россиянин нашел редкий гриб гиднеллум Пека во Владимирской области
Фото: [Прогулка по художественно-терапевтической тропе «Лес» в Горках Ленинских/Медиасток.рф]
Житель Владимирской области обнаружил в лесу необычный гриб, покрытый красными каплями, напоминающими кровь, оказалось, это редкий гиднеллум Пека. Об этом сообщает Lenta.ru.
Во время обычного похода за грибами под Владимиром местный житель наткнулся на странную находку — гриб, форма которого напоминала сердце, а поверхность была покрыта ярко-красными выделениями.
Специалисты подтвердили, что грибник нашел гиднеллум Пека — редкий вид, который чаще встречается в Северной Америке и Европе. Красные капли на его поверхности — это не кровь, а особый сок, выделяемый грибом. Хотя находка выглядит устрашающе, она абсолютно безопасна для человека, но совершенно несъедобна из-за горького вкуса. В последние годы этот необычный гриб стали чаще замечать в российских лесах, особенно в хвойных массивах с влажными мхами.
Ранее эксперт назвала смертельно опасные места для сбора грибов.