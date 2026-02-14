Снежный плен в ХМАО: десятки людей в панике раскапывают детей из-под завалов

В Ханты-Мансийском автономном округе произошло ЧП: навес у катка не выдержал тяжести снежной массы и обрушился на игравших рядом детей. Очевидцы опубликовали кадры спасательной операции, пишет Лента.ру со ссылкой на Baza.

В городе Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа произошло чрезвычайное происшествие: на детей обрушилась снежная масса, сошедшая с крыши навеса, расположенного возле катка. Местные жители оперативно пришли на помощь пострадавшим.

Кадры, опубликованные Telegram-каналом Baza, запечатлели масштаб спасательной операции, развернутой силами очевидцев. На видео видно не менее 20 человек, вооруженных лопатами, которые пытаются разобрать образовавшиеся завалы. Вокруг места трагедии собрались еще десятки неравнодушных граждан, с тревогой наблюдающих за ходом работ. На записи также можно рассмотреть конструкцию, с которой произошло падение снега, — это навес хоккейного корта, имеющий округлую форму.

