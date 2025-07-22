Россиянка 8 лет жила в индийской пещере с детьми

Россиянка Нина Кутина восемь лет прожила в пещере в индийских джунглях вместе с двумя дочерьми, полностью отказавшись от благ цивилизации. Об этом сообщает Lenta.ru.

40-летняя Нина Кутина и ее дочери — шестилетняя Према и четырехлетняя Ама — провели последние восемь лет в пещере недалеко от города Гокарна в штате Карнатака. Женщина, приехавшая в Индию по бизнес-визе в 2016 году, осталась там после ее истечения, посвятив себя духовным практикам и жизни в гармонии с природой.

Семья питалась рисом, чечевицей и лапшой быстрого приготовления, которые Кутина покупала во время редких вылазок в город. Там же она заряжала мобильный телефон — единственную связь с внешним миром. Дополнением к рациону служили лесные ягоды и плоды, а воду брали из природных источников. Несмотря на соседство с дикими животными и змеями, россиянка называла их друзьями, утверждая, что те не проявляли агрессии.

Власти, обнаружившие семью 11 июля, были поражены организованностью их быта: книги на русском, индуистские идолы, запасы еды на сезон дождей. Девочки обучались йоге, чтению мантр и даже имели творческие занятия.

Сейчас решается вопрос о правовом статусе семьи, так как виза Кутиной давно просрочена. Психологи выразили обеспокоенность по поводу адаптации детей к обычной жизни после столь необычного детства.

Ранее произошел скандал с экскурсией в Турции: россиян 10 часов не кормили и не давали купить воду.