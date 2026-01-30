Россиянка чудом избежала смерти на острове Самуи после разворота микроавтобуса

Российская туристка Марина чудом избежала гибели на тайском острове Самуи, где микроавтобус, выполняя опасный разворот, врезался в кафе через несколько секунд после того, как она вышла на парковку. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Инцидент произошел 29 января. Как видно на записи с камер наблюдения, женщина только что покинула заведение, когда автомобиль на большой скорости совершил так называемый «полицейский разворот» и влетел прямо в здание кафе. Если бы она замешкалась хотя бы на пару секунд, столкновение было бы неминуемым. Сама Марина назвала этот день своим «вторым днем рождения» и призналась, что с ужасом пересматривает запись произошедшего.

Ранее стало известно, что тайский остров Самет стал новым хитом среди российских путешественников, ищущих доступную альтернативу дорогим Мальдивам.