Россиянка слетала в США и ужаснулась, как скучно американцы встречают Новый год

Путешественница из России Марина Ершова охарактеризовала Новый год в США как «испытание, а не просто вечер». Свои впечатления тревел-блогер изложила в личном блоге на платформе «Дзен».

Ершова для начала обратила внимание читателей, что для американцев Рождество имеет большее значение, чем Новый год. По ее словам, американцы не начинают подготовку к Новому году заранее. Вместо этого они сосредотачиваются на подготовке к Рождеству, а Новый год воспринимается как нечто второстепенное, подобно сдаче в магазине, как указано в её блоге.

Это сильно отличается от ситуации в России, где за неделю до новогодних праздников люди погружаются в суету, стараясь успеть сделать все дела, отметила Ершова.

«Для них Новый год — это вечер, а не испытание. Они могут выпить бокал, сидя перед камином, а могут не пить вообще. Могут лечь спать в 12:10 — и никто не скажет, что ты "неправильно отметил"», — заключила россиянка.

Ранее сообщалось, бутерброд с черной икрой на новогоднем столе обойдется россиянам в 656 рублей. А самым дешевым будет сендвич со шпротами.