Российские дети не прошли «антимигрантский» экзамен для школы и записали видеообращение

Школьники, не прошедшие новое обязательное тестирование по русскому языку, записали эмоциональное видеообращение. Они заявили, что лишены возможности учиться в России, хотя считают ее своей исторической родиной и не владеют другими языками. Об этом сообщает телеграм-канал «Многонационал».

В России возникла проблема с применением нового правила о языковом тестировании для школьников. Несколько учащихся, не сдавших экзамен, предназначенный для детей мигрантов, выступили с видеообращением.

В ролике дети сообщают, что были отстранены от учебы из-за неудовлетворительных результатов теста на знание русского языка. Они утверждают, что являются носителями языка и не владеют другими языками, но комиссия признала их уровень недостаточным для зачисления в общеобразовательную школу.

